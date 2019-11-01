Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о разделённых семьях

Photo : YONHAP News

30 ноября комитет Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США одобрил проект закона о проведении встреч разделённых семей. Он нацелен на содействие организации встреч корейцев, проживающих в США, со своими родственниками в КНДР. В Конгрессе данная тема озвучивалась на уровне резолюции, но законопроект подготовлен впервые. Он был инициирован в марте конгрессменом от Демократической партии Грейс Мэн. Его суть сводится к созданию условий для обсуждения данного вопроса между госдепартаментом и правительством РК, а также проведения консультаций представителей корейской диаспоры США со специальным посланником госдепа по правам человека в КНДР. Он должен предоставить Конгрессу доклад о проведении встречи в формате видеоконференции.