Американские парламентарии призвали Белый дом к справедливому распределению военных расходов с РК

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Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали от администрации Дональда Трампа справедливого распределения военных расходов с РК. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» сообщил член комитета Сената по вооружённым силам, сенатор Джек Рид. По его словам, следует принимать в расчёт, что РК является ценным союзником, делающим большой вклад в решение северокорейской проблемы и в поддержание совместной безопасности. Представитель республиканской партии Дэн Салливан заявил, что РК взяла на себя основную часть расходов на строительство новой базы Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Кроме того, Сеул ведёт политику, направленную на денуклеаризацию Корейского полуострова, и является традиционным союзником США.