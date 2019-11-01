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Американские парламентарии призвали Белый дом к справедливому распределению военных расходов с РК

Write: 2019-10-31 11:07:33Update: 2019-10-31 15:15:13

Американские парламентарии призвали Белый дом к справедливому распределению военных расходов с РК

Photo : YONHAP News

Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали от администрации Дональда Трампа справедливого распределения военных расходов с РК. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» сообщил член комитета Сената по вооружённым силам, сенатор Джек Рид. По его словам, следует принимать в расчёт, что РК является ценным союзником, делающим большой вклад в решение северокорейской проблемы и в поддержание совместной безопасности. Представитель республиканской партии Дэн Салливан заявил, что РК взяла на себя основную часть расходов на строительство новой базы Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Кроме того, Сеул ведёт политику, направленную на денуклеаризацию Корейского полуострова, и является традиционным союзником США. 
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