Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился на 2,8%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 48,5%, увеличившись на 2,8 % по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги опроса, проведённого с 28 по 30 октября среди 1,5 тыс. жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 48,3% респондентов, что на 2,1% ниже, чем неделю назад. Уровень поддержки президента растёт третью неделю. Влияние на это, по мнению экспертов Realmeter, оказали такие факторы как участие в конференции технологий искусственного интеллекта, попытки урегулирования экономических проблем, а также смерть матери президента. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,9%, оппозиционной партии Свободная Корея – 30,4%, партии Справедливости – 5,5%, партии Справедливого будущего – 4,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.