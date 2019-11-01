В третьем квартале показатели Samsung Electronics ухудшились

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Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась в третьем квартале на 55,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда была зафиксирована рекордная отметка. Между тем, по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 17,9%. Продажи в годовом исчислении снизились на 5,28%, а в сравнении со вторым кварталом выросли на 10,47%. Несмотря на рост продаж смартфонов, общие показатели ухудшились по сравнению с прошлым годом на фоне сохранения спада на рынке полупроводников. Улучшение, между тем, отмечается в сфере дисплеев благодаря увеличению загрузки производственных мощностей и снижению себестоимости.