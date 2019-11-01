В РК увеличилась внутренняя миграция

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В РК отмечена активизация внутренней миграции. По данным Национального статистического управления, в сентябре в другие районы и населённые пункты переехали 518 тыс. человек. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Коэффициент внутренней миграции, рассчитываемый из отношения количества переезжающих на 100 человек, вырос на 1,3%, составив 12,3%. 67% переездов происходили внутри провинций и городов. Увеличение внутренней миграции более чем на 10% фиксируется впервые с сентября 2014 года. Значительный рост отчасти объясняется резким спадом в сентябре прошлого года, который составил 21,8%. В Сеуле отмечен чистый отток населения в 5.466 человек. Это самый низкий показатель с 2008 года.