Показатели производства и розничной торговли в сентябре ухудшились

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В сентябре под влиянием большого количества выходных дней и тайфунов отмечено снижение важных экономических показателей. По представленным 31 октября данным Национального статистического управления, промышленное производство сократилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В июле и августе показатель сохранял рост. Производство в машино- и автомобилестроении выросло, но в сфере услуг значительно снизилось. Это связывают с частой непогодой. Розничные продажи, демонстрирующие уровень потребления, снизились на 2,2%. Это объясняют ослаблением показателя после праздника Чхусок и прекращением действия снижения налога на топливо. Инвестиции в производственные мощности выросли на 2,9%, сохраняя рост четыре месяца подряд. Индекс опережающих индикаторов вырос на 0,1 пункта, зафиксировав рост впервые за пять месяцев.