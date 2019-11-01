Число иностранцев, проживающих в РК, превысило 2 млн человек

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По состоянию на 1 ноября прошлого года в РК были зарегистрированы 2 млн 54 тыс иностранцев. Это около 4% населения страны и на 10,4% больше, чем в тот же период предыдущего года. 80,4% иностранцев составляют рабочие, соотечественники с гражданством других стран и брачные мигранты, 8,6% - иностранцы, получившие южнокорейское гражданство, 11% - дети иностранцев. Более 60% иностранцев, проживающих в РК, зарегистрированы в столичном регионе. Наиболее крупными местами их компактного проживания являются города Ансан, Сувон и Хвасон провинции Кёнгидо, а также столичный муниципальный округ Ёндынпхо-гу.