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Экономика

1 ноября в РК стартует фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa

Write: 2019-10-31 13:34:19Update: 2019-10-31 15:01:03

1 ноября в РК стартует фестиваль скидок и распродаж Korea Sale Festa

Photo : YONHAP News

31 октября министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо провёл мероприятие по распространению информации о фестивале скидок и распродаж Korea Sale Festa, который пройдёт с 1 по 22 ноября. Министр, представители оргкомитета и компаний-участниц мероприятия раздавали рекламные буклеты и корзины для покупок в сеульском торговом районе Мёндон. Фестиваль этого года примечателен тем, что проводится под руководством не государства, как это было до сих пор, а частного бизнеса. Большие скидки и различные акции предлагают в этот период около 650 компаний-производителей и продавцов. 
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