Кан Гён Хва: На переговорах о распределении военных расходов США не выдвигали конкретных требований

Photo : YONHAP News

В ходе переговоров по соглашению о распределении военных расходов между Сеулом и Вашингтоном американская сторона не выдвигала конкретных требований. Об этом заявила глава МИД РК Кан Гён Хва, выступая 30 октября на заседании парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что США потребовали выделить дополнительные средства на привлечение стратегического оружия к операциям в районе Корейского полуострова. Кан Гён Хва отказалась отвечать на вопрос о конкретных суммах, которые требуют США, отметив, что не может раскрывать подробностей содержания переговоров.