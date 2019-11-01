Банк Кореи удовлетворён решением о снижении базовой ставки ФРС США

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Банк Кореи удовлетворён решением Федеральной резервной системы США о снижении базовой ставки. Как заявил в четверг заместитель управляющего Банком Кореи Юн Мён Сик, это будет способствовать росту американской экономики и повышению цен на акции, что, безусловно, окажет положительное влияние на мировую экономику. Заявление представителя Банка Кореи прозвучало спустя несколько часов после того, как Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 1,5-1,75%. Снижение ставки в США может несколько снять опасения по поводу оттока капитала из РК. Оно не приведёт к автоматическому снижению ставки Банка Кореи, но будет фактором, влияющим на будущие решения по денежно-кредитной политике,- подчеркнул Юн Мён Сик.