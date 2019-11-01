РК ратифицировала международное соглашение о запрете рыбной ловли в Арктике

Photo : YONHAP News

МИД РК ратифицировал международное соглашение о запрете бесконтрольного рыболовства в центральной части Северного Ледовитого Океана. Как сообщили в среду во внешнеполитическом ведомстве, РК стала шестым участником соглашения, ратифицировавшим документ, после России, Канады, ЕС, США и Японии. В октябре прошлого года пять стран с береговыми линиями в Арктике - США, Россия, Канада, Дания и Норвегия, а также пять других стран - РК, Китай, Япония, Исландия и Европейский союз - договорились о предотвращении нерегулируемого рыбного промысла в Арктике. Срок действия соглашения составляет 16 лет с момента его вступления в силу.