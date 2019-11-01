К 2030 году время в пути между Сеулом и городами столичного региона сократится до 30 минут

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К 2030 году время в пути на общественном транспорте между Сеулом и городами столичного региона не превысит 30 минут. Соответствующий план обнародован в четверг на заседании Транспортной комиссии столичного региона при министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Достижению данной цели помогут три линии скоростных экспрессов GTX, которые свяжут столицу с городами провинции Кёнгидо. Линии GTX будут также проложены в западной части Сеула. В целях сокращения времени в пути и увеличения объёма перевозок, доля скоростных поездов метро будет повышена к 2030 году с нынешних 16% до 35% общего количества поездов. Новым для Сеула видом транспорта станет скоростной трамвай.