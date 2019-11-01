РК и АСЕАН развивают сотрудничество в сфере защиты лесов и гор

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РК и АСЕАН решили найти новые проекты сотрудничества в сфере экологии, создания рабочих мест и повышения благосостояния населения в регионах. Договорённость об этом была достигнута 31 октября в ходе заседания представителей РК и АСЕАН на высоком уровне по вопросам охраны горных и лесных массивов, которое состоялось в Сеуле. В мероприятии приняли участие министры и заместители глав профильных ведомств. На страны-члены АСЕАН приходится 40% всех лесов и гор Азии – 2,1 млн кв км. Повестка заседания и декларация, принятая по его итогам, были нацелены, помимо прочего, на достижение мира и процветания в регионе, а также на защиту интересов человека. Все эти факторы являются основой «новой южной политики» РК. Начальник Корейского управления лесного хозяйства Ким Чжэ Хён заявил, что у РК и стран АСЕАН единое понимание важности и роли мирного сотрудничества в сохранении лесов и гор, в том числе в противодействии изменению климата, предотвращении образованию пустынь, поддержанию биоразнообразия.