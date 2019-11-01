Южнокорейский экспорт сокращается 11 месяцев подряд

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Объём южнокорейского экспорта сократился в октябре на 14,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 46 млрд 780 млн долларов. Как сообщили в пятницу в министерстве промышленности, торговли и энергетики, это на 8 млрд 20 млн долларов меньше, чем год назад. Импорт сократился в прошлом месяце на 14,6% в годовом исчислении, составив 41 млрд 300 млн долларов. Сокращение экспорта происходит 11 месяцев, а импорта - 6 месяцев подряд. Профицит торгового баланса составил в октябре 5 млрд 390 млн долларов. Экспорт превышает импорт 93 месяца подряд. Общее сокращение экспорта эксперты связывают с сокращением спроса на полупроводники, которые являются основой южнокорейского экспорта, а также с затяжным торговым конфликтом между США и Китаем.