Стивен Бигэн выдвинут на пост первого заместителя госсекретаря США

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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру спецпредставителя по северокорейским вопросам Стивена Бигэна на пост первого заместителя госсекретаря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. Бигэн заменит на посту первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США Джона Салливана, выдвинутого на должность посла в России. По данным источника в американской администрации, Бигэн сохранит свои нынешние обязанности в качестве спецпредставителя по северокорейским вопросам. Назначение требует утверждения в Сенате.