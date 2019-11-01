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В мире

Стивен Бигэн выдвинут на пост первого заместителя госсекретаря США

Write: 2019-11-01 10:57:46Update: 2019-11-01 11:10:47

Стивен Бигэн выдвинут на пост первого заместителя госсекретаря США

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру спецпредставителя по северокорейским вопросам Стивена Бигэна на пост первого заместителя госсекретаря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. Бигэн заменит на посту первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США Джона Салливана, выдвинутого на должность посла в России. По данным источника в американской администрации, Бигэн сохранит свои нынешние обязанности в качестве спецпредставителя по северокорейским вопросам. Назначение требует утверждения в Сенате. 
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