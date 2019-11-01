Инфляция в РК в октябре осталась на прежнем уровне

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Рост потребительских цен в РК в октябре не изменился по сравнению с тем же месяцем прошлого года, поскольку снижение цен на продукцию сельского хозяйства компенсировало рост цен на коммунальные услуги. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, замедление экономического роста приводит к снижению потребительской активности. Базовая инфляция без учёта цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты составила в октябре 0,8% в годовом исчислении. Коммунальные услуги подорожали на 1,5%, цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию упали на 3,8%. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция составила 0,2%.