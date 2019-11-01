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В мире

США вместе с союзниками анализируют действия Пхеньяна

Write: 2019-11-01 11:30:40Update: 2019-11-01 11:34:15

США вместе с союзниками анализируют действия Пхеньяна

Photo : YONHAP News

В Пентагоне анализируют произведённый Пхеньяном запуск снарядов ближнего радиуса действия в тесном сотрудничестве с американскими вооружёнными силами на Корейском полуострове и союзниками – РК и Японией. Об этом заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.  Между тем, в госдепартаменте выразили «озабоченность» последним запуском. Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что действия Пхеньяна являются неприемлемыми, снижая возможности КНДР в качестве члена мирового сообщества. 
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