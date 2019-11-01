США внимательно следят за ситуацией после северокорейских запусков

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Американская сторона внимательно следит за ситуацией после запусков в КНДР неустановленных снарядов ближнего действия. Об этом сообщил высокопоставленный представитель госдепартаменте США, ответив на письменный запрос KBS. При этом он отказался говорить о том, повлияют ли действия Пхеньяна на ход рабочих переговоров между КНДР и США. Такая позиция соответствует ранее озвученному американским президентом мнению о том, что запуски Севером ракет малой дальности не оказывают особого влияния на двусторонние отношения.