КНДР наращивает импорт зерновых из Китая

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В последнее время КНДР увеличила ввоз зерновых из Китая. 1 ноября радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на данные Международного торгового центра (ITC), сообщила, что в сентябре Пхеньян импортировал зерновые на сумму в 16 млн 200 тыс. долларов. В период с июля по сентябрь отметка составила 50 млн 530 тыс. долларов. Это в 5,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Предполагается, что преимущественно Север закупает у Китая рис. Ранее, международные организации прогнозировали, что из-за засухи и ослабления гуманитарной поддержки извне КНДР может столкнуться с самой худшей за последние годы нехваткой продовольствия.