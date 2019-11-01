0,2% территории РК принадлежит иностранцам

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Площадь земельных участков на территории РК, принадлежащих иностранцам, увеличилась за год на 1,4%. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, по состоянию на конец прошлого года показатель составил 24.478 гектаров. Это 0,2% территории страны. Наибольший рост показателя наблюдался в период с 2014 по 2015 год. Далее увеличение отметки замедлялось с 9,6% в 2015 году до 1% в прошлом. Самыми крупными землевладельцами в РК среди иностранцев являются американцы, которым принадлежит 52,2% вышеуказанной площади. Далее следуют китайцы – 7,7%, японцы – 7,5%, выходцы из Европы – 7,3%. По востребованности земель среди иностранцев на первом месте провинция Кёнгидо – 17,6%.