Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 44%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 44%, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 29 по 31 октября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 47% респондентов. Отметка впервые после праздника осеннего урожая и поминовения предков Чхусок опустилась ниже 50%. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 40%, оппозиционной партии Свободная Корея – 23%, партии Справедливости – 6%, партии Справедливого будущего – 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.