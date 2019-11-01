31 октября Национальное собрание одобрило 168 законопроектов

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31 октября в ходе пленарного заседания Национального собрания было одобрено 168 законопроектов. В том числе проект о бесплатном обучении в школах высшей ступени. Эти меры вступят в силу с 2021 года. Также были приняты поправки к закону об идентификации личности при проведении финансовых операций. Согласно им, в случае неуплаты налогов в сумме более 50 тыс. долларов Налоговое управление имеет право без согласия неплательщика получить информацию о его финансовых операциях, а также соответствующие данные о близких. Помимо этого приняты законопроекты, ужесточающие меры наказания за нарушение правил защиты экологии производственниками, поправки, дающие возможность студентам оплачивать учёбу частями.