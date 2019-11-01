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Политика

31 октября Национальное собрание одобрило 168 законопроектов

Write: 2019-11-01 15:36:40Update: 2019-11-01 15:44:08

31 октября Национальное собрание одобрило 168 законопроектов

Photo : YONHAP News

31 октября в ходе пленарного заседания Национального собрания было одобрено 168 законопроектов. В том числе проект о бесплатном обучении в школах высшей ступени. Эти меры вступят в силу с 2021 года. Также были приняты поправки к закону об идентификации личности при проведении финансовых операций. Согласно им, в случае неуплаты налогов в сумме более 50 тыс. долларов Налоговое управление имеет право без согласия неплательщика получить информацию  о его финансовых операциях, а также соответствующие данные о близких. Помимо этого приняты законопроекты, ужесточающие меры наказания за нарушение правил защиты экологии производственниками, поправки, дающие возможность студентам оплачивать учёбу частями. 
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