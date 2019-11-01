Премьер-министр РК надеется на улучшение отношений между Сеулом и Токио

Photo : YONHAP News

Премьер-министр РК Ли Нак Ён выразил надежду на то, что отношения между Сеулом и Токио, в соответствии со смыслом названия нового периода летосчисления Японии – Рэйва, будут развиваться и достигнут «прекрасной гармонии». Об этом говорится в поздравительном послании главы правительства, озвученном 1 ноября в ходе всеобщего заседания Парламентской ассоциации РК и Японии, состоявшейся в Токио. Ли Нак Ён ещё раз поздравил японский народ с восхождением на престол нового императора Нарухито. Он также поблагодарил премьер-министра Синдзо Абэ за обстоятельную беседу в ходе двусторонних переговоров, состоявшихся 24 октября в Токио. Ли Нак Ён отметил, что разделяет с Синдзо Абэ мнение о недопустимости сохранения нынешней напряжённости между двумя странами. Он выразил надежду на то, что стороны продолжат диалог.