Президент РК Мун Чжэ Ин принимает участие в саммитах АСЕАН и EAS

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3 ноября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Бангкок для участия в саммите АСЕАН+3 и Восточно-Азиатском саммите (EAS). Во время состоявшегося в тот же день торжественного ужина, в котором приняли участие главы 18 стран, он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Во время общего фотографирования Синдзо Абэ вместе с супругой встали рядом с Мун Чжэ Ином и его женой. Они обменялись приветствиями. Предыдущая встреча лидеров двух соседних стран имела место на саммите ''Большой двадцатки'', составившемся в июне в Осаке. Как и тогда, общение ограничилось обменом приветствиями. В ходе мероприятий в Бангкоке они могут встретиться ещё четыре раза, но официальная встреча не планировалась. Как сообщили в администрации президента РК, мероприятия в Бангкоке станут подготовкой к саммиту РК-АСЕАН, а также РК и стран Меконга в Пусане, запланированных на конец ноября.