РК и США могут отложить военно-воздушные учения Vigilant Ace

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РК и США могут отложить ежегодные совместные военно-воздушные учения Vigilant Ace, которые традиционно проводятся в декабре. Как сообщил 3 ноября представитель министерства обороны РК, в настоящий момент стороны обсуждают данный вопрос, никаких конкретных решений пока не принято. Между тем, существует большая вероятность отмены учений, учитывая интересы северокорейско-американского диалога и протесты Пхеньяна против совместных учений Сеула и Вашингтона. В прошлом году манёвры Vigilant Ace не проводились. Вместо них в декабре ВВС проводили комплексные учения с применением нескольких десятков истребителей F-15K.