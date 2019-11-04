ОЭСР прогнозирует рост южнокорейской экономики в этом году на 2,7%

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По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потенциальный рост южнокорейской экономики составит в этом году 2,7%. Это на 0,4% ниже, чем организация прогнозировала два года назад, но чуть выше прогноза Банка Кореи, составляющего 2,5%-2,6%. Более существенное, чем для РК, снижение прогноза потенциального роста экономики РК отмечено лишь для двух стран-членов ОЭСР – Турции и Ирландии. До начала азиатского финансового кризиса конца 90-х годов рост южнокорейской экономики превышал 7%, в начале 2000-х годов он составлял 4%-5%, а в 2008 году во время мирового финансового кризиса сократился до 3,9%, после чего снижение продолжилось.