Южнокорейский экспорт полупроводников восстанавливается

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Южнокорейский экспорт полупроводников достиг максимального спада в феврале этого года, а с июля начал восстанавливаться. Об этом говорится в опубликованном 3 ноября докладе Корейского института промышленной экономики и торговли. Ожидается, что в следующем году в данной сфере начнётся рост. За первые две декады октября экспорт полупроводников вырос на 3% по сравнению с июлем. Между тем, с января по сентябрь он сократился на 25% в годовом исчислении. Из-за торгового спора между США и Китаем поставки на китайский рынок снизились, а во Вьетнам увеличились. Ряд южнокорейских компаний перенесли туда производство. Ожидается, что в следующем году мировой рынок полупроводников начнёт расти, и южнокорейский экспорт данного товара сравняется с уровнем 2017 года или превысит его.