Поиски тел пассажиров вертолёта, потерпевшего крушение в Восточном море, продолжаются

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3 ноября спасатели подняли со дна моря вертолёт EC225 южнокорейской экстренной службы 119, потерпевший катастрофу 31 октября в районе островов Токто в Восточном море. Поднятый вертолёт оказался пустым, хотя накануне водолазы сообщили, что в нём находится тело. Однако после подъёма вертолёта выяснилось, что тела в нём нет. Два тела были найдены в нескольких десятках мерах от места затопления машины. 31 октября вертолёт взлетел с одного из островов Токто. На борту находились семь человек – пять членов экипажа, пострадавший местный рыбак и сопровождающий. Крушение произошло непосредственно после взлёта.