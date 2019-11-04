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В мире

В РК низкий коэффициент правительственных расходов по отношению к ВВП

Write: 2019-11-04 11:38:05Update: 2019-11-04 11:40:54

В РК низкий коэффициент правительственных расходов по отношению к ВВП

Photo : KBS News

В следующем году коэффициент финансовых расходов правительства РК составит 23,38% ВВП. Это 19-й показатель среди стран «Большой двадцатки», сообщает МВФ. Средняя отметка по странам-членам «Большой двадцатки» составляет 35,92%, а «Большой семёрки» - 39,49%. Указывается, что несмотря на стремительный спад экономического роста после финансового кризиса, РК всё ещё имеет крепкую финансовую основу. Между тем, на первом месте по финансовым расходам Франция – 54%, за которой следуют Италия и Германия. Самый низкий показатель отмечен в Индонезии -16%. 
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