Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина растёт три недели подряд

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина сохраняет рост три недели подряд. Показатель составил 47,5%, увеличившись на 1,8% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в понедельник агентство Real Meter, подведя итоги опроса, проведённого с 28 октября по 1 ноября среди 2,5 тыс. жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 49,1% респондентов, что на 1,3% ниже, чем неделю назад. Уровень поддержки президента начал расти после того, как Чо Гук ушёл с поста министра юстиции. Свою роль сыграла активность президента по экономическим вопросам. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39,6%, оппозиционной партии Свободная Корея – 31,6%, партии Справедливости – 5,1%, партии Справедливого будущего - 4,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.