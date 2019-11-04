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Корея: Юг-Север

Замминистра иностранных дел КНДР отправился с визитом в Европу

Write: 2019-11-04 12:07:25Update: 2019-11-04 12:23:33

Замминистра иностранных дел КНДР отправился с визитом в Европу

Photo : Getty Images Bank

2 ноября заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён отправился  с визитом в Европу. Как сообщает агентство ЦТАК, в программе визита – посещение Швеции, Финляндии и Польши. Подробностей о цели визита в сообщении не приводится. Поездка началась через два дня после того, как Северная Корея запустила два снаряда ближнего действия. КНДР и США не смогли урегулировать разногласия на рабочих переговорах в Стокгольме в начале октября. В последнее время Пхеньян усилил давление на Вашингтон. 
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