Лидеры стран АСЕАН приветствуют диалог между США и КНДР

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Лидеры стран АСЕАН приветствуют недавнюю встречу между лидерами США и КНДР в демилитаризованной зоне и возобновление переговоров на рабочем уровне в Стокгольме, подчёркивая важность продолжения мирного диалога. Об этом говорится в опубликованном 3 ноября заявлении председателя АСЕАН, которым в этом году является Таиланд. В заявлении, в частности, говорится: "Мы подтвердили нашу приверженность полному осуществлению всех соответствующих резолюций СБ ООН и отметили международные усилия по обеспечению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова". Лидеры стран АСЕАН подчеркнули важность продолжения мирного диалога для достижения прочного мира на Корейском полуострове.