Мун Чжэ Ин: Свободную торговлю нужно сохранить, несмотря на распространение протекционизма

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Свободную торговлю нужно сохранить, несмотря на распространение протекционизма. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в понедельник в Бангкоке на саммите АСЕАН+3. Он напомнил, что 20 лет назад, во время валютного кризиса, АСЕАН, РК, Китай и Япония впервые собрались вместе, создав единое экономическое пространство, на которое приходится 30% мировой экономики. Но сегодня политика протекционизма в торговле вновь вызывает опасения. Эксперты полагают, что таким образом южнокорейский лидер намекнул на японские ограничительные меры, в рамках которых Токио сократил поставки высокотехнологичного сырья на южнокорейский рынок. Мун Чжэ Ин ранее неоднократно требовал от Японии вернуться к свободной торговле. Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность роли АСЕАН +3 в поддержании экономического взаимодействия, отметив необходимость достижения договорённостей в рамках Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (РВЭП). Он призвал участников саммита оказать поддержку процессу сохранения мира на Корейском полуострове. Во второй половине дня южнокорейский лидер принял участие в Восточно-Азиатском саммите. В мероприятии также участвовали лидеры стран АСЕАН, Японии, Китая, США, России, Австралии, Индии и Новой Зеландии. Мун Чжэ Ин в своём выступлении повторил призыв превратить демилитаризованную зону в «международную зону мира», с которым он выступил в сентябре на сессии ГА ООН.