США могут отказаться от введения высоких пошлин на автомобили и автозапчасти

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25-процентная пошлина возможно не будет налагаться на импортируемые из РК автомобили и автозапчасти. Об этом заявил в интервью Bloomberg TV министр торговли США Уилбур Росс. Он отметил, что с дружественными ЕС, Японией и РК был проведён хороший диалог и, возможно, в пошлинах не будет необходимости. Министр выразил надежду на то, что результатов переговоров с некоторыми компаниями по инвестициям будет достаточно для того, чтобы частично или полностью снять необходимость повышения пошлин на автомобили и автозапчасти согласно статье 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. Данный закон предусматривает возможность применения пошлин в целях защиты отечественной промышленности. Ранее Дональд Трамп дал указание рассмотреть вопрос о введении 25-процентных пошлин до 18 мая. Позднее этот срок был продлён до 13 ноября.