Южнокорейско-американская торговля продолжает расти

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С начала текущего года, когда вступили в силу поправки к соглашению о свободной торговле (FTA) между РК и США, профицит платёжного баланса южнокорейской стороны составил 10 млрд 5 млн долларов. Это на 6,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение связано с резким увеличением импорта из США. Накопленный объём экспорта за первые десять месяцев вырос на 2,2%, составив 60 млрд 700 млн долларов, а импорт - на 4,1% до 50 млрд 725 млн долларов. В Корейской ассоциации внешней торговли сообщают о росте ввоза американской нефти в рамках политики расширения каналов импорта энергетических ресурсов. Вырос также импорт сельскохозяйственной продукции, в частности, животноводства, удобрений, медикаментов. Между тем, снижение профицита не стоит считать отрицательным показателем, поскольку в ситуации общего спада экспорта и импорта в торговле с США сохраняется стабильный рост.