Спикер Национального собрания РК подготовил законопроект о разрешении спора между Сеулом и Токио

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Спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан подготовил законопроект о формировании фонда помощи корейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период протектората Японии над Кореей. Как сообщило агентство Киодо цусин, Мун Хи Сан сообщил об этом журналистам в рамках проходящей в Токио встречи спикеров парламентов стран «Большой двадцатки». По его словам, речь идёт об исключительно добровольном участии южнокорейских и японских компаний в данном фонде. Ранее в интервью газете «Асахи симбун» он сказал, что вопрос о направлении законопроекта в Национальное собрание будет решён после ознакомления с позицией японской стороны.