Иностранные дипломаты в Пхеньяне показывают свои будни

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Иностранные дипломаты в Пхеньяне передают через социальные сети информацию о повседневной жизни в КНДР. Посол Великобритании в Пхеньяне Колин Крукс недавно на своей странице в Twitter выставил фото, сделанные на водопаде Курён в горах Кымгансан и других местах. Привлекают интерес фото, на котором сотрудники машут руками, а также внешний и внутренний вид отеля «Вэгымган». Он пояснил, что этот отель сегодня не используется. Посол делится фото разных мест Пхеньяна. На них запечатлено, как на столичной речке Потхонган рыбачат старики, по берегу бегает молодёжь, в парке Моранбон гуляют и фотографируются молодожёны, а также другие пейзажи осенней жизни в Пхеньяне. Колин Крукс заснял и выложил фото, как он ест традиционное корейское блюдо пульгоги в ресторане на берегу реки Тэдонган. Посол Швеции Йоахим Бергстрем выставил в Twitter видео утренней разминки работников отеля. Он также знакомил читателей своей страницы с ходом недавнего отборочного матча по футболу между командами Юга и Севера. Таким образом, послы выполняют роль источников информации об обычной жизни Севера, всё ещё закрытого от всего мира.