В Бангкоке состоялась встреча президента РК и премьер-министра Японии

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Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели 4 ноября на полях саммита АСЕАН +3 11-минутную личную встречу. Как сообщила представитель администрации южнокорейского президента Ко Мин Чжон, беседа прошла в дружественной и серьёзной атмосфере. Её участники сошлись во мнении о важности двусторонних отношений, подтвердив важность решения проблем путём диалога. Они выразили надежду на выработку плана достижения реальных подвижек в отношениях через официальные рабочие каналы. Президент РК Мун Чжэ Ин предложил в случае необходимости рассмотреть план переговоров на высоком уровне. Синдзо Абэ предложил приложить усилия для поиска путей разрешения нынешней ситуации.