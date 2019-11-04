Страны АТР достигли определённого прогресса в создании экономического партнёрства

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4 ноября в Бангкоке состоялась 3-я встреча руководителей стран-участниц Соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP). По итогам встречи было обнародовано совместное заявление, в котором говорится, что участникам встречи удалось достичь определённого прогресса в создании экономического партнёрства, которое должно объединить 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В их числе 10 стран-членов АСЕАН и 6 стран, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле – РК, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия и Япония. Как отмечается в заявлении, участники встречи договорились приложить усилия для успешного решения оставшихся проблем. 15 стран-участниц RCEP, кроме Индии, завершили переговоры по тексту документа и всем вопросам, касающимся доступа к рынкам. Правительство Индии выступает против полной отмены торговых барьеров, опасаясь притока на свой рынок дешёвой китайской продукции. Переговоры о создании RCEP ведутся с 2013 года. Совокупный объём ВВП потенциальных участников RCEP составляет около 39% от общемирового. Президент РК Мун Чжэ Ин предложил с помощью RCEP преодолеть спад мировой экономики и распространять ценность открытой торгово-инвестиционной среды. В правительстве РК также считают, что RCEP позволит ускорить процесс реализации «новой южной политики» Сеула, поскольку к инициативе присоединились все страны, на которые распространяется данная политика.