Мун Чжэ Ин: РК будет стремиться внести вклад в решение проблем безопасности в регионе

Photo : YONHAP News

РК будет стремиться внести вклад в решение проблем безопасности в регионе. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на состоявшемся 4 ноября в Бангкоке Восточно-Азиатском саммите. В своей речи южнокорейский лидер подчеркнул необходимость развития партнёрства между странами региона в связке с «новой южной политикой» Сеула на основе принципов регионального сотрудничества, уважения международных правил, открытости и прозрачности. Мун Чжэ Ин также представил меры правительства РК по противодействию транснациональной преступности. Он рассказал о дипломатических усилиях по достижению прочного мира и денуклеаризации на Корейском полуострове, призвав участников Восточно-Азиатского саммита оказать поддержку усилиям Сеула. Мун Чжэ Ин также повторил призыв превратить демилитаризованную зону в «международную зону мира», с которым он выступал в сентябре на сессии Генассамблеи ООН. По итогам саммита принято совместное заявление о партнёрстве в вопросах устойчивого развития, противодействии транснациональной преступности и распространению наркотиков.