Объём валютных резервов РК вырос на 3 млрд долларов

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По состоянию на конец октября объём валютных резервов РК составил 406 млрд 320 млн долларов, что на 3 млрд долларов больше, чем в сентябре. Об этом 5 ноября сообщили в Банке Кореи. Отмечается, что на рост показателя повлияло ослабление доллара. Кроме того указывается на увеличение доходов от управления валютными активами. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, а также резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. В конце сентября РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов.