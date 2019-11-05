Пентагон: Учения Vigilant Ace состоятся по плану

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Южнокорейско-американские военно-воздушные учения Vigilant Ace, запланированные на декабрь, пройдут по плану. Об этом сообщила во вторник радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на представителя пресс-службы Пентагона подполковника Дэвида Истберна. Данное заявление противоречит обнародованному ранее сообщению источника в министерства обороны РК о том, что существует большая вероятность отмены учений, учитывая интересы северокорейско-американского диалога и протесты Пхеньяна. Источник в южнокорейском правительстве отметил, что стороны проведут совместные учения, но, как и в прошлом году, не под названием Vigilant Ace и в сокращённом масштабе. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в ходе южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности (SCM), которое намечено на середину ноября.