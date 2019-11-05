Помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл посетит Сеул

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5 ноября в Сеул с трёхдневным визитом прибудет помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл. Этот визит станет частью азиатского турне, которое рассчитано на период с 24 октября по 7 ноября. В программе визита – посещение Японии, Мьянмы, Малайзии, Таиланда, РК и Китая. В Сеуле Дэвид Стилвелл встретится с представителями южнокорейского правительства, в том числе с главой МИД Кан Гён Хва. Ранее сообщалось, что Стилвелл обсудит вопросы «новой южной политики» Сеула, сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также укрепления союза РК и США. Он также призовёт южнокорейскую сторону сохранить сотрудничество с Японией в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA).