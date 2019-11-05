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Корея: Юг-Север

В РК обеспокоены возросшим ракетным потенциалом КНДР

Write: 2019-11-05 11:13:44Update: 2019-11-05 12:45:04

В РК обеспокоены возросшим ракетным потенциалом КНДР

Photo : KBS News

4 ноября в парламентском комитете по вопросам обороны и комитете по делам разведки РК был поднят вопрос о выросшем ракетном потенциале Пхеньяна. В ходе парламентской инспекции начальник отдела национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён заявил, что КНДР пока не может запускать межконтинентальные баллистические ракеты с мобильных пусковых установок по технологическим причинам. В Национальной службе разведки РК, между тем, считают, что Пхеньян  обладает возможностью обеспечить мобильность ракет, но пока не перешёл на твёрдое топливо. Отмечается, что вполне возможен запуск баллистической ракеты с новой подлодки. 
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