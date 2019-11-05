Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

США подтвердили важность сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона

Write: 2019-11-05 11:28:47Update: 2019-11-05 17:54:39

Photo : KBS News

4 ноября госдепартамент США опубликовал доклад «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион: продвижение общего видения». В нём акцент ставится на необходимости сотрудничества со странами  региона.  В предисловии к докладу, написанном госсекретарём США Майклом Помпео, говорится, что президент Дональд Трамп сделал сотрудничество США со странами Индо-Тихоокеанского региона «главным приоритетом» своей администрации. В докладе отмечается, что США укрепляют и углубляют партнёрские отношения со странами, которые разделяют его ценности, и что союзнические отношения с РК, Австралией, Японией, Филиппинами и Таиландом помогают поддерживать мир и безопасность на протяжении жизни нескольких поколений. 
Список

Рекомендуем