МИД КНДР: Доклад США о борьбе с терроризмом – политическая провокация

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Пхеньян подверг критике доклад госдепартамента США о борьбе с терроризмом в мире за 2018 год, назвав его «серьёзной политической провокацией». В докладе утверждается, что КНДР продолжает оставаться страной-спонсором террористической деятельности. Как отмечается в комментарии официального представителя МИД КНДР, опубликованном во вторник агентством ЦТАК, доклад «наполнен всяческой ложью и фальсификациями», и в Пхеньяне его полностью отвергают. Попытки «клеить народной республике ярлык государства-спонсора терроризма являются оскорблением партнёра по диалогу». Из-за такого подхода «канал диалога сужается", - говорится в комментарии. На прошлой неделе госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о борьбе с терроризмом. В нем КНДР была вновь включена в список стран-спонсоров терроризма, однако в нём нет прежнего описания действий КНДР как «опасных и злонамеренных».