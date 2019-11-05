РК и Китай сотрудничают в решении проблемы микропыли

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4 ноября в Сеуле состоялась встреча министров экологии РК и Китая в ходе которой подписан план сотрудничества в решении проблемы микропыли. Было также решено с помощью технологических и кадровых обменов активизировать взаимодействие по вопросам выброса выхлопных газов и повышению уровня технологий предотвращения загрязнения окружающей среды. Как заявил министр экологии РК Чо Мён Рэ, китайское правительство понимает и признаёт тот факт, что значительная часть микропыли попадает в РК извне. Министр экологии и окружающей среды Китая Ли Ганьцзе рассказал об усилиях китайской стороны по улучшению качества воздуха. При этом он ничего не сказал по поводу микропыли из Китая. Ожидается, что на следующей неделе стороны опубликуют совместный доклад о статистических данных по микропыли.