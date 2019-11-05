Представитель МИД КНДР примет участие в Московской конференции по нераспространению

Photo : YONHAP News

Генеральный директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су вылетел в понедельник в Россию для участие в Московской конференции по нераспространению, которая состоится с 7 по 9 ноября. Как сообщается на странице посольства России в КНДР в Facebook, Чо Чхоль Су планирует провести серию встреч в МИД России. В конференции примут также участие заместитель представителя США по северокорейским вопросам Марк Ламберт и специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Конференцию по нераспространению проводят неправительственная организация «Центр энергетики и безопасности и МИД России. В ней примут участие около 250 экспертов из 40 стран мира и международных организаций.