В РК проводится очередной отлов диких кабанов

Photo : YONHAP News

С 5 по 8 ноября в РК проводится отлов диких кабанов в приграничных районах с участием гражданских специалистов, военных, а также госучреждений. Об этом сообщили в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. Такая акция проводится четвёртый раз в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней. В министерстве призывают провести тщательное обеззараживание приграничных районов, а также ограничить доступ диких животных к свинофермам. С середины сентября в РК меры по профилактическому уничтожению скота были применены относительно 433 тыс. свиней. Первый случай заражения диких кабанов чумой свиней был зафиксирован 3 октября. В течение месяца после этого показатель вырос до 20 случаев.