РК и США проведут экономические переговоры на высоком уровне

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6 ноября в Сеуле состоятся третьи по счёту экономические переговоры представителей РК и США на высоком уровне. Южнокорейскую сторону представляет замминистра иностранных дел Ли Тхэ Хо, американскую -заместитель госсекретаря США по вопросам экономики Кейс Крак. Участники переговоров подтвердят, что экономическое сотрудничество является одной из важнейших составляющих отношений двух стран, обсудят вопросы достижения синергии в различных сферах сотрудничества. Повестка включает такие темы как экономические отношения, взаимодействие по американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и «новой южной политике» Сеула, сотрудничество в сферах экологии и здравоохранения, укрепление экономической активности женщин и другие. Стороны примут совместное заявление. Подобные встречи проводятся на регулярной основе с октября 2015 года.